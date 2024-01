Luis Alberto Vecino, quale scelta per Sarri? Il tecnico pensa a questa mossa per l’Inter

Luis Alberto-Vecino, ballottaggio aperto in vista della semifinale di Supercoppa Italiana: Sarri orientato verso questa scelta

Come riportato dal Corriere dello Sport, oltre al ballottaggio in attacco in casa Lazio è apertissimo anche quello tra Vecino e Luis Alberto a centrocampo.

Il Mago è in pressing su Sarri che però contro l’Inter lo ha schierato dal primo minuto solo una volta: ad oggi Vecino sembra in vantaggio.