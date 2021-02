Inter-Lazio, probabile formazione: Radu potrebbe partire dal 1′

Ecco le possibili scelte di Simone Inzaghi a poche ore dalla sfida della Lazio contro l’Inter: Radu è recuperato e potrebbe partire titolare

Mancano pochissime ore al fischio d’inizio della super sfida di San Siro tra Inter e Lazio. Pochi minuti fa, la società biancoceleste ha diramato la lista dei convocati per la gara contro i nerazzurri: tra i giocatori disponibili c’è anche Stefan Radu. Per questo, il centrale rumeno potrebbe partire dal 1′ minuto e magari essere sostituito in corso d’opera da Wesley Hoedt.

Ecco le probabile formazione della Lazio contro l’Inter:

LAZIO (3-5-2) – Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.