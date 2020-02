Inter, contro la Lazio toccherà a Padelli difendere i pali

Sarà Padelli il portiere che difenderà la porta nerazzurra, durante Lazio-Inter. Handanovic è ancora out, Viviano non tesserato

Handanovic è ancora out. Viviano è stato bocciato. Per Lazio-Inter, ci sarà Padelli a difendere la porta nerazzurra. Il numero 1 è ancora alle prese con una frattura alla mano, infortunio che non gli permetterà di scendere in campo nella gara dell’Olimpico e per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, contro il Ludogorets.

Il suo rientro tra i pali, però, potrebbe essere previsto per la partita contro la Sampdoria, motivo per cui la società avrebbe deciso di non tesserare Viviano, nonostante l’idoneità ottenuta nelle visite mediche.