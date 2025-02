Inter Lazio, Mattei: «Gol al primo colpo, ci gira tutto storto! Arbitri? Errori da farci un dossier»

Condividi via email

Inter Lazio, le parole di Stefano Mattei sulla sconfitta subita dai biancocelesti contro i nerazzurri e l’errore arbitrale sul gol di Arnautovic

Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di RadioSei dopo la sconfitta dei biancocelesti in Inter Lazio. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «L’Inter ha fatto gol al primo tiro in porta, quest’anno gira tutto storto, la Lazio continua a prendere gol incredibili. Gli avversari pescano sempre il jolly contro i biancocelesti. Senza Castellanos la squadra è spuntata, Tchaouna e Noslin sono impresentabili per palcoscenici come questi. È arrivato il momento di passare ad un 4-3-3».

ERRORI ARBITRALI – «Fossi il capo della comunicazione della Lazio chiamerei il presidente, il Ds, l’allenatore e il capitano, convocando una conferenza stampa e presentando un dossier con tutti i torti subiti. Altrimenti continuerai ad essere bastonato, come da due anni a questa parte. Domenica c’è Milan-Lazio, i rossoneri si giocano la stagione contro di noi. Ricordo quando il presidente disse che si sarebbe rivolto alle sedi opportune, probabilmente ha trovato chiuso».