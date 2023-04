Inter-Lazio, i precedenti con l’arbitro Guida. Ecco quando il direttore di gara ha già incontrato i biancocelesti

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i precedenti con l’arbitro, Marco Guida, che dirigerà la gara di domenica con l’Inter. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «L’arbitro campano ha già diretto la Prima Squadra della Capitale in 24 gare: lo score di quest’ultime è in equilibrio con 9 vittorie per i biancocelesti, 8 sconfitte e 7 pareggi. La passata stagione il fischietto di Torre Annunziata ha diretto la Lazio in tre occasioni: nel derby vittorioso d`andata per 3-2, nel pareggio esterno contro l`Atalanta (2-2) e nella sconfitta contro il Milan (1-2) dello scorso 24 aprile»