Inter-Lazio, la gara speciale dei fratelli Lukaku: l’episodio negli spogliatoi

Inter-Lazio è stato il primo incrocio in Serie A tra i fratelli Lukaku: un episodio particolare è avvenuto negli spogliatoi

Inter-Lazio è stato anche il derby dei fratelli Lukaku. Per la prima volta in Serie A il destino ha messo di fronte Romelu e Jordan, anche se ieri la stretta di mano è avvenuta soltanto negli spogliatoi. Per l’esterno biancoceleste infatti si è trattato della prima convocazione dopo la rottura del legamento crociato nello scorso gennaio, non è ancora arrivato il momento di tornare in campo. Nel tunnel di San Siro comunque c’è stato uno scambio di battute, seguito da un lungo ed affettuoso abbraccio. I fratelli Lukaku tornano dunque a giocare nello stesso campionato: in passato sembrava poter essere la Premier League il palcoscenico di questo evento (Jordan fu ad un passo dal Newcastle lo scorso gennaio), invece l’approdo di Romelu in neroazzurro ha cambiato il caso di entrambi.