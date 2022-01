Inter Lazio, Dzeko negativo: può tornare a disposizione di Inzaghi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tampone negativo al covid per Edin Dzeko che dovrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi per Inter Lazio in programma domenica

In vista dell’atteso Inter Lazio di domenica, i nerazzurri potrebbero recuperare Edin Dzeko.

Come appreso da InterNews24, l’attaccante bosniaco è infatti risultato negativo al primo tampone di controllo e, se anche il secondo darà conferma, domani rientrerà in gruppo e sarà a disposizione di Inzaghi per affrontare i biancocelesti.