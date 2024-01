Inter-Lazio, i nerazzurri incrementano il proprio vantaggio e realizzano la terza rete grazie al gol siglato da Frattesi

85′ del secondo tempo tra Inter-Lazio, con il risultato che cambia in favore della formazione di Inzaghi che realizza il 3-0. Ad andare in gol a favore dei nerazzurri è stato Frattesi, il quale a tu per tu con Provedel non gli da scampo e mette la palla alle sue spalle.