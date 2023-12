Inter, Inzaghi si affida a lui per la sfida con la Lazio: le ultime sulle scelte di formazione. Tutti i dettagli

Domenica sera andrà in scena Lazio Inter, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo l’ampio turnover fatto nell’ultimo match di Champions League contro la Real Sociedad, Simone Inzaghi torna ad affidarsi ai suoi titolarissimi. Tra di essi ci sarà la conferma anche di Yann Bisseck.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il tedesco è favorito nel ballottaggio con Cuadrado, e dovrebbe agire come braccetto destro della difesa a 3 insieme ad Acerbi e Bastoni. Con questo scenario, Darmian si alzerebbe sulla fascia destra, con Dimarco sulla sinistra. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo, mentre in avanti torna la Thu-La.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.