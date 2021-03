Inter, Handanovic positivo al coronavirus: il comunicato del club

Il portiere e capitano dell’Inter Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito agli ultimi tamponi effettuati

Ancora problemi con il coronavirus per un club di Serie A. Questa volta ad essere colpita è l’Inter, che si trova a fare i conti anche con la positività del suo capitano: Samir Handanovic, infatti, è risultato positivo al Covid-19 negli ultimi tamponi effettuati. Ad annunciarlo è stato lo stesso club nerazzurro con un comunicato ufficiale.

«FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione».