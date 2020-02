Inter, Handanovic ancora out: c’è Viviano. Domani le visite mediche

Viviano all’Inter. L’ex portiere della Spal è stato scelto per rimpiazzare Handanovic alle prese con una frattura alla mano

Handanovic è fermo ai box per una frattura alla mano, Padelli non convince. Ecco allora che l’Inter torna sul mercato degli svincolati per trovare una soluzione last minute, come Emiliano Viviano. Il giocatore – secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com – avrebbe già trovato l’accordo con la società nerazzurra: domani alla Pinetina è atteso per le visite mediche ed, eventualmente, la firma sul contratto.

Contro la Lazio, l’ex Spal potrebbe già scendere in campo, anche se la condizione di Handanovic è ancora da monitorare.