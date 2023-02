Inter, il club pronto a cedere Correa? Dubbi sul futuro dell’ex biancoceleste. Potrebbe finire con due anni di anticipo l’avventura dell’argentino nel club milanese

Secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei l’avventura di Carlos Joaquín Correa all’Inter potrebbe finire con due anni di anticipo. La società nerazzurra vorrebbe cederlo a fine stagione.

Non è stato un anno facile per l’attaccante argentino, ex della Lazio, che ha rimediato diversi infortuni che non gli hanno permesso di essere continuo in campo, e in estate potrebbe esserci l’addio col club milanese.