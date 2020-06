Inter, Conte: «Scudetto? Vogliamo finire al massimo, non ci poniamo limiti»

L’allenatore dei nerazzurri, Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di Inter Tv, in vista della ripartenza del campionato

Domani sera l’Inter sarà impegnata a San Siro contro la Sampdoria per il recupero della 25^ giornata.

In vista di questo match, l’allenatore dei nerazzurri, Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Inter Tv. Queste le sue parole: «Abbiamo molta voglia di ricominciare, è normale, allenarsi e basta non è il massimo. Abbiamo bisogno di gare ufficiali. Noi abbiamo lavorato tanto per farci trovare pronti, ci aspetta un rush finale davvero impegnativo».

Il tecnico salentino ha poi parlato della lotta scudetto: «Ci vogliamo giocare il finale del campionato al massimo, senza preclusione e senza limiti. I margini di errori nostri sono minori di quelli delle squadre davanti a noi. Ma abbiamo voglia, entusiasmo e passione. La squadra è cresciuta ancora, sotto tutti i punti di vista».