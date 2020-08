Insistono in Inghilterra: Lazio su Origi, offerta recapitata ai Reds

Dall’Inghilterra una voce chiara: Divock Origi ha chiesto al Liverpool di giocare di più. Il prezzo è alto, ma la Lazio è interessata.

Divock Origi, attaccante belga del Liverpool, potrebbe essere il rinforzo offensivo per la Lazio. Una voce che se confermata sarebbe curiosa, dato che la Lazio spenderà oltre 15 milioni per il centravanti kosovaro Vedat Muriqi. Il prezzo del cartellino di Origi si aggira attorno ai 20 milioni, e in Inghilterra sono sicuri che la Lazio abbia già presentato un’offerta ai Reds. L’interesse della Lazio, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è reale e più che mai concreto. Sei gol e quattro assist nell’ultima stagione, fisicamente impressionante e molto agile, a Liverpool è chiuso da Firmino. Attenzione a questo nome nei prossimi giorni.