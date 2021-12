Il Toronto insiste per Insigne, lui ha ancora dei dubbi e vorrebbe attendere la fine della stagione. I canadesi hanno fissato una deadline

L’offerta del Toronto a Lorenzo Insigne è praticamente irrinunciabile. Circa 57 milioni in 5 anni sono un bottino da top player mondiale, quasi ai livelli di Messi e Cristiano Ronaldo, ma il 10 della Nazionale avrebbe ancora dei dubbi. Lui vorrebbe restare nel calcio che conta, magari proprio nel suo Napoli che però è fermo all’offerta da 3,5 milioni più 1,5 di bonus.

Insigne allora prende tempo, vorrebbe aspettare la fine della stagione per vedere se qualcosa cambia. Ma il Toronto, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe fissato una deadline. È il 5 gennaio, data limite in cui i canadesi vogliono muoversi per poi mettere a posto tutto.