Insigne Lazio, arrivano smentite. Vuole tornare in Serie A ma un aspetto non convincono: la rivelazione

Insigne Lazio, l’ex Napoli pronto a tornare in Italia ma la Lazio smentisce l’interesse: un aspetto non convince i biancocelesti

Il calciomercato Lazio si sta muovendo ed è attento anche ad alcune occasioni che potrebbero tornare utili alla causa biancoceleste. Infatti, come riportato da La Repubblica, una di queste occasione potrebbe essere Lorenzo Insigne.

L’ex Napoli è in uscita dal Toronto e vorrebbe tornare a giocare in Italia. Da Formello, però, arrivano le prime smentite: l’età del giocatore (34 anni a giugno) non rispetta la linea guida che sta seguendo la società. Più serio nei suoi confronti l’interesse della Fiorentina, disposto a fare un tentativo.