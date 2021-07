Insigne Lazio, i biancocelesti sperano. Presto il vertice con De Laurentiis

Insigne Lazio, i biancocelesti conservano la speranza di acquistare il capitano del Napoli. In caso di mancato rinnovo pronta l’offerta

In casa Napoli tiene banco il rinnovo di Lorenzo Insigne, che andrà in scadenza il 30 giugno 2022, rischiando così di essere ingaggiato a parametro zero. Per questo motivo il prolungamento è l’obiettivo del club azzurro, anche se l’offerta di De Laurentiis è al ribasso, mentre il capitano vorrebbe un aumento. Posizioni apparentemente inconciliabili, ma il legame con l’ambiente è forte e una rottura è comunque complicata.

Lo riporta Il Mattino nell’edizione odierna, aggiungendo che in caso di mancato accordo tra il presidente e l’esterno fresco campione d’Europa, la Lazio sarebbe pronta a recapitare un’offerta. Difficilmente il club partenopeo accetterà, preferendo andare a scadenza.