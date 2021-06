Insigne Lazio, Auriemma: «Pessimista sul rinnovo. In questo caso...»

Insigne Lazio, le ultime sul capitano del Napoli in ottica mercato. Auriemma si dice pessimista sul rinnovo di contratto, Lazio alla finestra

Lorenzo Insigne è uno dei nomi in lizza per la fascia d’attacco della Lazio in vista della prossima stagione. Il capitano azzurro ha lavorato egregiamente con Sarri nel Napoli, e il tecnico gradirebbe e non poco il suo acquisto. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2022 con il rischio di svincolarsi il prossimo gennaio, i discorsi sul rinnovo sono complicati e se ne parlerà dopo l’Europeo.

Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista di fede napoletana Raffaele Auriemma aggiorna sullo stato della trattativa: «Insigne è al centro del progetto di Spalletti, ma se non rinnova credo che alla prima offerta verrà ceduto. Un simbolo, un capitano come lui non può rimanere a queste condizioni, non trasmette emotività al gruppo. Non credo che rinnoverà, chiede un ingaggio maggiore».