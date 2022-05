Insieme per la pace, Foglietta: «Bellissima iniziativa, sono molto felice»

Anna Foglietta, fondatrice di Every Child Is My Child, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Le dichiarazioni

Anna Foglietta, fondatrice di Every Child is My Child, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel durante l’evento “Insieme per la pace“.

INSIEME PER LA PACE – «Bellissima iniziativa, sono molto felice. Sono particolarmente emozionata, pian piano si realizzano le cose. Nel 2017 abbiamo aperto una piccola scuola in Turchia, poi negli anni siamo cresciuti molto. Da una baracca, abbiamo una struttura con oltre ottanta bambini. L’importante è fare, poi le cose arrivano. C’è il bisogno di tutti. Nella vita tutto quello che uno possiede deve restituirlo, credo nella circolarità della vita».