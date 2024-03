Lazio, è la Giornata Mondiale della Sindrome di down: la bella iniziativa del club – FOTO

Lazio, è la Giornata Mondiale della Sindrome di down: la bella iniziativa del club biancoceleste durante gli allenamenti – FOTO

Oggi, 21 marzo 2024, è la Giornata Mondiale della Sindrome di down. Per l’occasione la Lazio ha deciso di aderire alla campagna 𝐂𝐫𝐚𝐳𝐲 𝐒𝐨𝐜𝐤 𝐝𝐚𝐲, che consiste nell’indossare calzini spaiati per sensibilizzare sul tema degli stereotipi.

La società biancoceleste ha condiviso gli scatti dell’iniziativa sui propri profili social. Le immagini ritraggono le diverse squadre del club, dalla Primavera alla formazione femminile, mentre indossano calzini spaiati.