Infortunio Zapata, il ct della Colombia: «Si tratta di uno stiramento. Le sensazioni…»

Duvan Zapata è stato costretto a lasciare in campo al 20′ di Colombia-Cile per un infortunio muscolare. A rischio il match con la Lazio

AGGIORNAMENTO ORE 21.30 – Il ct della Colombia, al termine del match, si è espresso sull’infortunio: «Duvan ha sentito dolore e abbiamo deciso di toglierlo subito. In partite non ufficiali non c’è nessuna possibilità di rischiare. Posso dirvi che Zapata ha avuto uno stiramento all’adduttore ma non sappiamo ancora la gravità del suo infortunio per i tempi di recupero, bisogna aspettare gli esami. Purtroppo le sensazioni sono tutt’altro che positive…»

Allarme in casa Atalanta. Duvan Zapata è stato costretto ad uscire al 23′ del primo tempo del match tra Colombia e Cile che si sta disputando ad Alicante, in Spagna. L’attaccante ha accusato il problema dopo una giocata in area di rigore, che si è era conclusa con un tiro di destro parato dal portiere. Al suo posto è entrato Alfredo Morelos. Il giocatore si sottoporrà ad alcuni esami nelle prossime ore, ma non è certa la sua presenza nel match di sabato 19 ottobre contro la Lazio.