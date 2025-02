Infortunio Zalewski, tegola per Inzaghi in vista della Lazio? Le ultime

Condividi via email

Infortunio Zalewski, il calciatore polacco si è fermato perché ha accusato un problema. Le ultime in vista della Lazio

Tegola in casa Inter, in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio si è fermato Zalewski. L’aggiornamento è di pochi minuti fa e stando a quanto riportato da Pasquale Guarro sul suo profilo X il centrocampista polacco ha accusato un problema al polpaccio. Le condizioni sono dunque da verificare ma i nerazzurri perdono una pedina importante in vista del delicato impegno.

Inzaghi dovrà dunque correre ai ripari per tamponare una perdita così importante e inaspettata, secondo i rumors il centrocampista polacco era dato favorito per partire dal primo minuto nella sfida del martedì sera.