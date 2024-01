Infortunio Zaccagni, rischia di saltare l’Atalanta? Ecco i tempi di recupero. Le ultime

Secondo quanto si legge su Il Tempo, Zaccagni potrebbe averne per una quindicina di giorni, il giocatore ieri aveva saltato anche la rifinitura perché non era al meglio, e adesso arrivano importanti novità anche in merito a un suo possibile ritorno in campo. Il giocatore della Lazio sarebbe quindi in dubbio anche per la trasferta di Bergamo, per la gara in programma il 4 febbraio.