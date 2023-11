Infortunio Zaccagni, nuovi controlli in Paideia: le sue condizioni in vista della Salernitana. Le ultime sull’attaccante

Mattia Zaccagni ha effettuato nuovi accertamenti strumentali oggi in Paideia, per valutare il suo ginocchio destro in vista della gara della Lazio contro la Salernitana in programma sabato 25 novembre. Il giocatore è in fase di recupero dalla distrazione al collaterale rimediata in Champions con il Feyenoord.

Tra oggi e domani svolgerà nuovi esami anche Matias Vecino, finito ai box nel derby per una lieve lesione al gluteo.