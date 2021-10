Infortunio Zaccagni: le condizioni del centrocampista in vista dell’Inter

Mattia Zaccagni, dopo l’infortunio che gli ha impedito di prendere parte alle ultime partite della Lazio, è tornato ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per Maurizio Sarri. Mattia Zaccagni infortunatosi nel match della Lazio contro il Cagliari riportando un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra sembra aver recuperato la propria condizione fisica.

Secondo quanto riportato da Lazio Style Radio nel report durante la seduta di allenamento pomeridiana odierna, il centrocampista ex Verona si è allenato in gruppo con il resto dei compagni e quindi potrebe essere a disposizione per la prossima gara di campionato dei biancocelesti contro l’Inter.