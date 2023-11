Zaccagni-Lazio, c’è la tabella di recupero: Sarri lo vuole pronto per quella partita

Zaccagni-Lazio, fissata la tabella di recupero dell’esterno sinistro: Sarri lo vuole pronto per la sfida in Champions col Celtic

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio c’è grande attenzione per quanto riguarda le condizioni di Mattia Zaccagni, infortunatosi al ginocchio nella gara dell’Olimpico contro il Feyenoord.

L’esterno cercherà di recuperare almeno per la panchina per la gara di sabato contro la Salernitana ma Sarri è stato chiaro con calciatore e staff medico: vuole l’ex Verona al top per la gara col Celtic in Champions League. Non si prenderanno rischi.