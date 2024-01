Infortunio Zaccagni, derby a rischio? Cosa filtra sull’esterno

Infortunio Zaccagni, preoccupazione in casa Lazio in vista del derby di mercoledì in Coppa Italia contro la Roma: ecco cosa filtra

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio c’è grande attenzione alle condizioni di Mattia Zaccagni in vista del derby di mercoledì in Coppa Italia contro la Roma.

L’esterno è uscito a mezzora dalla fine della gara contro l’Udinese per un problema alla caviglia: la seduta di oggi e la doppia della rifinitura di domani saranno decisive per capire se Sarri avrà a disposizione l’ex Verona.