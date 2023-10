Infortunio Zaccagni, filtra pessimismo: la caviglia fa ancora male

Infortunio Zaccagni, l’esterno ci sarà contro il Sassuolo? Al momento filtra pessimismo in casa biancoceleste. Le ultime

Come riporta Il Messaggero, è in fortissimo dubbio la presenza di Mattia Zaccagni per la sfida di sabato prossimo della Lazio sul campo del Sassuolo.

L’esterno non ha ancora superato il problema alla caviglia che lo ha costretto lasciare il ritiro della Nazionale a Coverciano e salvo miracoli non si aggregherà al gruppo domani alla ripresa degli allenamenti. Una brutta tegola per Sarri.