Infortunio Vlahovic: arrivederci al 2023? Le ultime sull’attaccante serbo

Infortunio Vlahovic: l’attaccante serbo potrebbe tornare nel 2023 saltando quindi l’ultimo impegno contro la Lazio

Giallo Vlahovic in casa bianconera. Il serbo, fermo per un problema all’adduttore, le proverà tutte per recuperare in vista del match di domenica contro l’Inter, ma la sicurezza che sia a disposizione non c’è.

La Juve spera di ritrovare il centravanti serbo quanto prima, ma con il Mondiale ormai alle porte il rischio di rivederlo nel 2023 è sempre vivo. Evitare ricadute ora è quanto meno necessario, anche se Dusan proverà a stringere i denti. Lo scrive il Corriere dello Sport.