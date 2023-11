Infortunio Vecino, Sarri ha un piano. E quella squalifica...

Infortunio Vecino, Sarri ha un piano: il centrocampista dovrebbe rientrare con il Cagliari. Pesa la squalifica in Champions League

In casa Lazio c’è grande attenzione sulle condizione di Matias Vecino. Il centrocampista ha saltato gli impegni con la Nazionale per un leggero stiramento al gluteo.

Come riporta Il Messaggero, il calciatore è in miglioramento ma difficilmente ci sarà contro la Salernitana. L’orizzonte dell’ex Inter è la gara di campionato contro il Cagliari vista la pesante squalifica rimediata in Champions con tre ammonizioni nelle prime 4 partite e che gli farà saltare la sfida col Celtic del 28 novembre.