Infortunio Tavares, Lazio in ANSIA: cosa TRAPELA dopo gli accertamenti di oggi. Le ULTIME

Infortunio Tavares, club e Baroni in ansia per le condizioni fisiche dell’ex Arsenal: ecco cosa è accaduto al calciatore

La Lazio ha appena terminato la prima parte del ritiro estivo svolto ad Auronzo, e per Baroni non arrivano buone notizie. Il tecnico infatti dovrà fare a meno di Tavares, il quale ha svolto accertamenti strumentali che hanno confermato la presenza di una lesione muscolare. Per evitare ulteriori ripercussioni, il calciatore dovrà rimanere fermo tre settimane