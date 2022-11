Infortunio Sensi: il centrocampista esce in lacrime dal campo. Le ultime

Infortunio Sensi: il centrocampista esce in lacrime dal campo dopo un durissimo scontro di gioco con Sulemana

Brutte notizie per il Monza di Palladino in vista del match contro la Lazio. Stefano Sensi è uscito dal campo in lacrime dopo un durissimo scontro di gioco con Sulemana del Verona.

La caviglia dell’ex Inter è rimasta sotto durante lo scontro ed è possibile che si sia girata, tanto che non riusciva ad appoggiarla. Da valutare quindi le sue condizioni ma il presentimento è che il suo 2022 sia finito.