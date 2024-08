Infortunio Scamacca: l’Atalanta cerca un SOSTITUTO, c’è un EX OBIETTIVO della Lazio

L’Infortunio di Scamacca complica i piani di mercato dell’Atalanta: si cerca una nuova punta e piace un ex obiettivo della Lazio

Inizia in salita la stagione dell’Atalanta dopo l’infortunio di Scamacca: l’attaccante nerazzurro ieri durante l’amichevole con il Parma ha riportato la rottura del crociato, menisco e collaterale e mancherà per 5 o 6 mesi.

Per questo motivo la Dea ha deciso di muoversi sul mercato per cercare un sostituto: come riportato da TMW gli obiettivi sono due: Giovanni Simeone, ex obiettivo del calciomercato Lazio e Andrea Pinamonti del Sassuolo.