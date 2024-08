Infortunio Rovella, RETROSCENA sui controlli a Villa Mafalda! Ecco come STA il centrocampista

Infortunio Rovella, retroscena su controlli del centrocampista a Villa Mafalda: leggero trauma alla caviglia

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio c’è da monitorare anche la situazione legata all’infermeria non solo in vista delle ultime due amichevoli del pre-campionato ma anche dell’esordio in campionato.

Ieri Nicolò Rovella si è presentato a Villa Mafalda. Dovrebbe trattarsi di controlli di routine, forse un leggero trauma alla caviglia. Non dovrebbe essere dunque niente di preoccupante per l’ex Monza che occupa un ruolo centrale nello scacchiere tattico di Marco Baroni.