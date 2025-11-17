Infortunio Rovella, il dottor Capua: «Si è perso del tempo, ma può capitare. Quando lo rivedremo in campo»

Infortunio Rovella: il dottor Capua fa chiarezza sul percorso che porterà il centrocampista all’operazione. Ecco le parole del medico.

L’infortunio di Rovella continua a essere uno dei temi più discussi in casa Lazio. La situazione del centrocampista biancoceleste, alle prese da mesi con un fastidioso problema di pubalgia, ha infatti subito una svolta definitiva: dopo aver tentato senza successo di evitare il bisturi attraverso la terapia conservativa, il giocatore ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico. Una scelta tutt’altro che semplice, maturata dopo molte valutazioni e confronti con diversi specialisti.

A fare luce sulle ultime evoluzioni legate all’infortunio di Rovella è stato il dottor Fabio Capua, intervenuto ai microfoni di Radiosei. Il medico, che ha seguito da vicino il percorso del centrocampista, ha spiegato come le dinamiche legate alla pubalgia siano spesso complesse e difficili da interpretare anche per gli stessi atleti.

Capua ha sottolineato come ogni percorso di cura appartenga profondamente alla sfera personale dell’atleta: «Quando si parla di un problema di salute si entra nella sfera individuale. Ognuno ha i suoi pensieri e le sue paure rispetto alle strade da intraprendere. La pubalgia, per un calciatore, è una vera rogna: può presentarsi e scomparire, dipende da piccole dinamiche posturali e da meccanismi altrettanto minimi». Proprio questa mutevolezza ha contribuito alle incertezze vissute da Rovella negli ultimi mesi.

Il dottor Capua ha poi difeso il giocatore, chiarendo come il tentativo della terapia conservativa sia stato del tutto legittimo: «Assolvo completamente Rovella e non attribuisco colpe a nessuno. Il tentativo di evitare l’operazione era corretto. Mi disse tempo fa che avrebbe valutato l’intervento, poi la decisione è slittata. Purtroppo si è perso tempo, ma sono situazioni che capitano». Ora, però, il percorso è tracciato e non ci sono ulteriori incertezze: il centrocampista si opererà per risolvere definitivamente l’infortunio di Rovella.

Per quanto riguarda i tempi di recupero, Capua ha fornito indicazioni piuttosto chiare. Dopo l’operazione, serviranno circa 10-15 giorni per consentire la completa chiusura della ferita chirurgica. Solo successivamente il giocatore potrà iniziare una graduale ripresa degli allenamenti. I tempi per un ritorno in campo, salvo complicazioni, si aggirano intorno ai due mesi, periodo necessario per recuperare forza, elasticità e ritmo partita.

L’infortunio Rovella rappresenta dunque un ostacolo importante per la Lazio, ma il club confida che il percorso scelto permetta al centrocampista di tornare finalmente a disposizione in condizioni ottimali, lasciandosi alle spalle mesi di incertezza e dolore.