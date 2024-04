Infortunio Romagnoli, tegola per Tudor: in casa Lazio c’è QUESTO timore. Le ultime

Infortunio Romagnoli, tegola in casa Lazio: si teme un risentimento al gemello del polpaccio. Le ultime sul centrale

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio c’è grande apprensione per le condizioni di Alessio Romagnoli. Il centrale è uscito al termine del primo tempo del derby contro la Roma per alcuni problemi muscolari.

Lo staff medico della Lazio ha il timore che si tratti di un risentimento al gemello del polpaccio. Se questa ipotesi venisse effettivamente confermata, a Romagnoli servirebbero tra le 2 e le 4 settimane di stop prima di rientrare a disposizione di Tudor.