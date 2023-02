Infortunio Romagnoli, oggi gli esami: c’è la data del possibile rientro

Alessio Romagnoli sosterrà oggi gli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato contro l’Atalanta: rientro previsto col Napoli il 3 marzo

Giornata importante quella di oggi in casa Lazio. Alessio Romagnoli, infortunatosi durante il primo tempo della gara di sabato sera contro l’Atalanta, sosterrà gli esami strumentali atti a stabilire con certezza i tempi di recupero.

Come riferito dal Corriere dello Sport, anche se tutti sperano in una semplice contrattura il rischio di una lieve lesione c’è. In questo caso Romagnoli salterebbe le due gare di Conference League contro il Cluj e le due gare di campionato contro Salernitana e Sampdoria per poi rientrare nella trasferta di Napoli del prossimo 3 marzo. Gli esami di oggi chiariranno tutti i dubbi.