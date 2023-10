Infortunio Provedel, il portiere ha una speranza: le ultime sul recupero

Infortunio Provedel, l’ematoma sul bacino non si è ancora riassorbito ma il portiere spera di esserci contro il Sassuolo. La situazione

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio c’è grande preoccupazione in merito alle condizioni di Ivan Provedel in vista della sfida di sabato 21 ottobre contro il Sassuolo.

Il portiere classe ’94 non ha potuto rispondere alla convocazione della Nazionale a causa di un ematoma al bacino riscontrato dopo la gara contro il Celtic Glasgow in Champions League, ematoma che ancora non si è riassorbito. La zona rappresenta un punto molto delicato per i portieri. A Formello c’è comunque un cauto ottimismo che l’ematoma possa guarire in tempo. In alternativa sarebbe pronto Sepe.