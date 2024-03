Infortunio Provedel, sospiro di sollievo per la Lazio! Le ULTIMISSIME sulle condizioni del portiere

Infortunio Provedel: sospiro di sollievo per il portiere dopo i primi controlli alla caviglia. Solo una forte distorsione

Come riporta Il Messaggero, le prime indicazioni relative all’infortunio alla caviglia patito ieri da Ivan Provedel nel finale della gara contro l’Udinese, persa 1-2 all’Olimpico, fanno sorridere la Lazio.

L’ex Spezia infatti non avrebbe subito lesioni ai legamenti ma soltanto una forte distorsione che comunque lo dovrebbe lasciare ai box per circa 3 settimane col rientro fissato dopo la sosta per le Nazionali. Col Frosinone sabato toccherà a Mandas.