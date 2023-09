Infortunio Pellegrini: dopo la botta al polpaccio subita in allenamento è stato fissato il ritorno in gruppo del terzino

Come riferito da Il Messaggero, pare rientrato in casa Lazio l’allarme per quanto riguarda le condizioni di Luca Pellegrini.

Il terzino ha subito una forte contusione al polpaccio in allenamento che sta smaltendo: oggi si allenerà in solitaria e lunedì rientrerà in gruppo.