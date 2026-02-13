Infortunio Pedro, sospiro di sollievo per l’attaccante biancoceleste! Ecco quando rientrerà

Infortunio Pedro, sospiro di sollievo per l’attaccante biancoceleste dopo l’infortunio occorso in Coppa Italia. Spunta la data del rientro

Buone notizie in casa Lazio dopo il grande spavento vissuto durante l’ultima trasferta di Coppa Italia. L’attaccante biancoceleste Pedro, uscito anzitempo nel match contro il Bologna, ha effettuato gli accertamenti clinici necessari per valutare l’entità del colpo subito alla caviglia destra.

Escluse fratture per Pedro: l’esito degli esami

Inizialmente, le immagini del giocatore che abbandonava il campo prima dell’intervallo avevano gelato lo staff tecnico e i tifosi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si era temuto il peggio: il sospetto iniziale dei medici riguardava una possibile frattura del perone, un infortunio che avrebbe potuto concludere anticipatamente la stagione dell’ex Barcellona. Fortunatamente, i test condotti in ospedale hanno scongiurato questa ipotesi, trasformando la paura in un cauto ottimismo.

I tempi di recupero per Pedro dopo l’infortunio

La diagnosi definitiva parla di una distorsione della caviglia, con un possibile interessamento della capsula articolare. Sebbene si tratti di un infortunio fastidioso, i tempi di recupero sono decisamente più contenuti rispetto alle previsioni più nefaste. Secondo la rosea, lo stop dovrebbe aggirarsi intorno al mese, permettendo allo spagnolo di tornare a disposizione per la fase cruciale della stagione.

Come cambia la Lazio senza Pedro

Il tecnico dovrà ora fare a meno del carisma e dell’esperienza dello spagnolo per le prossime sfide. Tuttavia, sapere che Pedro non dovrà sottoporsi a lunghi interventi o riabilitazioni estenuanti è la notizia che tutto l’ambiente laziale aspettava. Il percorso di recupero inizierà già nei prossimi giorni presso il centro sportivo di Formello.