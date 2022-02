Infortunio Pedro, ottimismo per il Napoli: la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

A Formello c’è grande ottimismo per il recupero di Pedro dall’infortunio patito contro l’Udinese: Napoli nel mirino

Si respira grande ottimismo in casa Lazio per il recupero di Pedro. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, a meno di miracoli di giornata con vista Porto (che non vengono del tutto esclusi), l’esterno spagnolo ex Roma e Barcellona dovrebbe rientrare dal primo minuto già contro il Napoli domenica sera.

Quella di Pedrito è una tendinopatia tibiale dalla quale lo spagnolo sta recuperando molto velocemente. Ritrovare lui e Zaccagni per la super sfida a Spalletti, magari dopo una bella qualificazione agli ottavi di Europa League, è l’augurio più grande di Maurizio Sarri.