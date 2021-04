Infortunio Pedro Neto, stagione finita per il portoghese

Bruttissimo infortunio per l’ex Lazio Pedro Neto. Per il portoghese la stagione è ora completamente finita

Stagione finita per Pedro Neto. L’ex giocatore della Lazio, ora in forza al Wolwerhampton, ha pagato a caro prezzo lo stop arrivato venerdì nel match contro il Fulham. L’infortunio alla rotula s’è rivelato infatti più grave del previsto e il giocatore sarà costretto a operarsi.

Questo il comunicato del club inglese: «Pedro Neto ha subito un infortunio alla rotula nella partita contro il Fulham e dopo un consulto avvenuto a Londra, è stato necessario pianificare l’operazione per questa settimana. Purtroppo il giocatore non rientrerà in campo prima della prossima stagione».