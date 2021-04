Infortunio Pedro: lesione al flessore destro. E per il Derby...

Tegola per la Roma di Fonseca: Pedro ha accusato una lesione di primo grado al flessore destro. I tempi di recupero

Tegola per la Roma di Paulo Fonseca. Come riporta Sky Sport Pedro ha accusato una lesione di primo grado al flessore destro che lo costringerà a rimanere ai box per almeno 10 giorni.

L’attaccante giallorosso sarà quindi out per le sfide contro Atalanta, Cagliari e forse anche Manchester United. Si punta a recuperarlo per la sfida contro la Sampdoria del 2 maggio. Nessun problema, dunque, per il derby con la Lazio del 16 maggio.