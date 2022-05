Infortunio Pedro, le condizioni del giocatore in vista della Sampdoria

Infortunio Pedro, lo spagnolo è ancora alle prese con un problema al polpaccio: il giocatore da valutare per la Sampdoria

Solo 18 minuti giocati, dopo il derby di Roma. Pedro è alle prese con un fastidio al polpaccio che non gli scampo: dopo tre partite saltate, la sua presenza è in dubbio anche per la gara con la Sampdoria.

Nemmeno ieri, alla ripresa degli allenamenti, si è visto a Formello: le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno, con la speranza anche di un recupero all’ultimo minuto.