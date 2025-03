Infortunio Patric, Pellegrini pronto al rientro nella lista

Infortunio Patric, con lo spagnolo out l’ex Cagliari è pronto al rientro nella lista dei giocatori in vista del finale di stagione: le ultime

L’infortunio di Patric non ci voleva per la Lazio, con Baroni che deve correre immediatamente ai ripari per sopperire all’assenza dello spagnolo sia per il Torino ma in particolare per il finale di stagione.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, il tecnico toscano e il club hanno deciso per il reintegro di Pellegrini, il quale era fuori dalla lista per motivi disciplinari. Il quotidiano spiega inoltre che in Europa League resta il problema al contrario della serie A visto che la lista non si può modificare.

Baroni quindi per il proseguo del torneo europeo è costretto ad avere a disposizione solo tre calciatori in difesa visto che non c’è Provstgaard, e costoro sono: Gila, Romagnoli, Gigot