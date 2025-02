Infortunio Patric, si palesa all’orizzonte questo rischio per il difensore della Lazio: le ultime

Condividi via email

Infortunio Patric, il problema al malleolo continua ad affliggere il difensore spagnolo della Lazio: per lui si prospetta questo scenario in estate

Preoccupa in casa Lazio l’infortunio Patric: il difensore spagnolo fermo ai box per un problema al malleolo, un problema che aveva già avuto in passato ed è tornato a farsi sentire.

Come riportato dal Messaggero il difensore salterà la partita di questa sera contro l’Inter e all’orizzonte c’è anche la prospettiva di operarsi a giugno, per cercare di evitare future ricadute.