Infortunio Patric: gli aggiornamenti sulle condizioni del difensore biancoceleste, uscito nel corso del primo tempo

Arrivano notizie riguardo le condizioni di Patric, che è stato costretto a lasciare il campo ad inizio primo tempo di Lazio Lecce.

Arrivano informazioni importanti dal dottor Fabio Rodia, medico della Lazio, che ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato cosi:

«Per Patric non siamo preoccupati, ha avuto un trauma contusivo particolarmente doloroso, ma siamo ottimisti. Attualmente la situazione della rosa è abbastanza sotto controllo, abbiamo recuperato quasi tutti con un po’ di fatica, forzando la mano nel derby per mettere in campo tutti. Speriamo ora di rifiatare perché anche noi dello staff abbiamo bisogno di riposo dopo queste situazioni complicate su cui abbiamo dovuto lavorare in fretta»