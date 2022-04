Infortunio Patric: escluse lesioni muscolari. Le ultime verso il Milan

Infortunio Patric: escluse lesioni muscolari per il difensore dopo gli esami strumentali. Le ultime verso il Milan

Anche nell’allenamento odierno Maurizio Sarri ha fatto i conti con tantissime assenze. Tra queste c’era anche Patric, che si è allenato in palestra.

Dal difensore spagnolo arrivano – però – buone notizie. Secondo quanto riporta Il Messaggero gli esami strumentali svolti alla coscia sinistra hanno escluso lesioni, motivo per il quale potrebbe tornare in gruppo entro il fine settimana ed essere a disposizione di Sarri per il match contro il Milan.