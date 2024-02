Infortunio Patric, brutte notizie dall’infermeria: il centrale può saltare queste partite

Infortunio Patric, non arrivano buone notizie dal difensore spagnolo: il centrale può saltare anche la Fiorentina

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio c’è grande preoccupazione per le condizioni di Patric, uscito dopo undici minuti nella sfida di domenica persa all’Olimpico contro il Bologna.

Nella giornata di ieri il centrale lamentava problemi al pube e alla caviglia: Sarri non lo avrà sicuramente per la sfida di giovedì contro il Torino ma è alto il rischio che Patric possa saltare anche la sfida successiva, quella del 26 febbraio contro la Fiorentina.